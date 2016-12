Verkeer in Breda, Eindhoven en Tilburg loopt over vijf jaar helemaal vast

EINDHOVEN - Als er geen ingrijpende maatregelen worden genomen, loopt het verkeer in Breda, Eindhoven en Tilburg over vijf jaar tijdens de spits helemaal vast. Dat meldt Trouw op basis van een analyse van het CROW, een kenniscentrum voor verkeer en infrastructuur. De verkeerschaos wordt in Nederlandse steden twee keer zo erg als nu.

Doordat het beter gaat met de economie en we minder voor brandstof betalen nemen de files met 38 procent toe, weet de krant. Het CROW verwacht een verdubbeling van de filedruk in steden doordat wegen, kruispunten en rotondes in de spits nu al vaak vol zitten.



De problemen worden vooral verwacht in de Randstad maar ook steden als Breda, Eindhoven en Tilburg moeten eraan geloven. Over vijf jaar kan daar in de spits meestal alleen stapvoets worden gereden.