Auto knalt tegen boom in Heesch

HEESCH - Op de Nistelrodeseweg in Heesch is woensdagochtend een flink ongeluk gebeurd. Een auto botste op een boom. Door het ongeval was de weg een bepaalde tijd helemaal afgesloten.

Op foto's is te zien dat de wagen grote schade heeft opgelopen bij het ongeluk. Volgens omstanders heeft de brandweer zeker één slachtoffer uit de auto bevrijd. De persoon zou met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht.