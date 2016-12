Trein botst met auto: geen treinen tussen Oisterwijk en Boxtel

BOXTEL - In Boxtel is woensdagochtend op de kruising van de Kapelweg met de Van Salmstraat een trein in botsing gekomen met een auto. Door het ongeval rijden er geen treinen tussen Boxtel en Oisterwijk. De vertraging is meer dan een uur.

De NS adviseert reizigers tussen Tilburg en Boxtel of Eindhoven om te reizen via Den Bosch. Over het ongeval is nog niet meer bekend.