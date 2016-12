Gewonde bij overval in flat aan Duindoornstraat Breda

BREDA - Er is woensdagochtend een overval gepleegd op een appartement in een flat aan de Duindoornstraat in Breda. Daarbij is een vrouw gewond geraakt. Of het om de bewoner van het appartement gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet duidelijk. Het gaat om een appartement dat op de eerste verdieping zit.

Er is veel politie aanwezig bij de flat en ook een ambulance is ter plaatse. De dader of daders zijn nog niet gepakt. De politie doet onderzoek.