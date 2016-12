Vandaag in Brabant gaat de Brabantse familiefilm in première

EINDHOVEN - Na een zoektocht naar een geschikte cast en een zoektocht naar geld is de film 'Van je familie moet je het hebben', gemaakt in Asten en Someren eindelijk een feit. Vandaag gaat hij in première. Verder kunnen we oliebollen proeven in Roosendaal en praten we na over het dashcam-filmpje van een ongeluk op de A2.

Wat gaat vandaag het nieuws bepalen?





De feelgoodfilm 'Van je familie moet je het hebben' werd afgelopen zomer in Asten en Someren opgenomen en gaat over Jeroen de Groot en zijn bijzondere en rijke familie. Jeroen besluit hen te verlaten en de wijde wereld in te trekken. Daar komt hij erachter dat zijn familie zo slecht nog niet is. De film kwam dankzij een crowdfundingscampagne van de grond. De première is vandaag in... Someren!

Op de kalender van de katholieke kerk is het vandaag Onnozele Kinderen: de dag dat de Kindermoord van Betlehem wordt herdacht (hier wat meer info over deze dag). In Valkenswaard strooien ze al bijna dertig jaar snoep uit de toren van de Sint Nicolaaskerk om dit te vieren. 100 kilo snoep, en onder de toren staan ongeveer 300 kinderen. Omroep Brabant Radio is er even na 10 uur live bij.

Het is mistig in Brabant, met hier en daar zelfs dichte mist. De mist is erg hardnekkig en zal lokaal pas vanmiddag optrekken. Dan breekt de zon soms even door. Bij weinig wind blijft de temperatuur bij 4 a 5 graden steken. Vanavond worden de opklaringen breder en daalt de temperatuur tot rond het vriespunt.

Een automobilist heeft heftige beelden online gezet van een ongeluk dat dinsdagmiddag plaatsvond op de A2 bij Valkenswaard. Daarop is te zien hoe twee auto's elkaar raken, waarna de voorste over de kop slaat.

Oliebollen en de jaarwisseling horen helemaal bij elkaar. Ook dit jaar ging het Algemeen Dagblad weer op pad om de beste oliebol van Nederland te zoeken. Volgens de AD Oliebollentest kunnen Brabanders het best naar winkelcentrum Roselaar in Roosendaal rijden om bij Bread and Coffee een bol te eten.

Hans Stacey gaat ondanks een tumor op zijn gehoorzenuw toch van start in de Dakar Rally. De vrachtwagencoureur uit Best is ondertussen bestraald en fit bevonden om zondag in Paraguay aan de monsterrally te beginnen.