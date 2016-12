Chauffeur van auto die ongeluk filmde: ik wilde zeker weten dat wij veilig waren

VALKENSWAARD - "Dat was behoorlijk schrikken". Frank van Hoessel uit Breda reed dinsdagmiddag met zijn vrouw en kinderen op de A2 bij Valkenswaard toen voor hen een auto over de kop sloeg. Een dashcam legde alles vast. Dankzij Van Hoessels' 'slimme auto' werd de schade beperkt.

"De auto stond op automatische piloot. Hij reed vanzelf. Op een gegeven moment hoorden we een piepje, zagen we twee auto's op elkaar knallen en stonden we stil", vertelt de man uit Breda.



Van Hoessel stapte niet direct uit om de slachtoffers te helpen. "Ik wilde eerst zeker weten dat wij veilig waren. Toen we zagen dat er geen auto's meer achterop kwamen stapten we uit."



De wagen van Van Hoessel stopte vanzelf omdat de software in de auto, een Tesla, het ongeluk al zag aankomen. Daardoor is hoogstwaarschijnlijk een veel ernstiger ongeluk voorkomen.Een vriend van Frank plaatste de video van de dashcam op Twitter , waarna het internationaal werd opgepikt . Ook Elon Musk, het brein achter Tesla, deelde de video Volgens Frank ging het met de slachtoffers van het ongeluk 'verbazingwekkend goed'. "Ze hadden een bloedneus en wat kleine schaafwondjes maar geen ernstig letsel."