Breda genoemd in onderzoek naar aanslagpleger Berlijn

BREDA - Breda wordt meegenomen in een onderzoek naar de route die Anis Amri na de aanslag in Berlijn heeft afgelegd. Volgens Italiaanse kranten is Amri via Nederland naar Lyon gereisd waar hij een treinkaartje naar Milaan kocht.

De kranten La Repubblica en Corriere della Sera schrijven dat in de rugzak van Amri een simkaart is gevonden. Deze simkaarten werden tussen 20 en 22 december gratis uitgedeeld in winkelcentra in Breda, Nijmegen en Zwolle. Volgens onderzoekers is de gevonden simkaart een teken dat Amri via een van deze drie steden naar Lyon is gereisd.



Breda in reconstructie?

Op een bewakingscamera in station Lyon-Part-Dieu is de Tunesiër op 22 december rond de middag gesignaleerd. Dat is twee uur na de aankomst van het openbaar vervoer vanuit Breda. Volgens de onderzoekers zijn ook Nijmegen en Zwolle mogelijkheden, maar dat zou wél betekenen dat Amri via Duitsland heeft moeten reizen om Lyon te bereiken.



De Nederlandse politie werkt mee aan een reconstructie van de vluchtroute van Amri waarin dus ook Breda betrokken wordt.



De Tunesiër reed op 19 december met een vrachtwagen in op een kerstmarkt in Berlijn. Vier dagen later werd hij in Milaan doodgeschoten.