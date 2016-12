Cor is 76 en heeft een krantenwijk. En die wil ze niet kwijt!

MOERGESTEL - Ruim een half jaar nadat ze tijdens haar krantenwijk een ongelukkige val maakte heeft Cor van Poppel uit Moergestel nog steeds last van een 'zware arm' en van tintelingen in haar hand. Met haar 76 jaren is Cor bepaald niet meer de jongste krantenbezorgster in het drop. Maar dat ze tijdens haar ronde in het donker viel over een ijzeren stang die door een stelletje stappers was kromgebogen, dat had iedereen kunnen overkomen. "Het allerergste is dat mijn man sindsdien niet meer mee kan helpen."

Cor en haar man Jozef bezorgden al zeven jaar lang samen de ochtendkranten in Moergestel. Maar de noodlottige val van Cor heeft zoveel indruk gemaakt op haar man dat het zijn dementie flink heeft verergerd. Nu kan hij niet meer mee op de dagelijkse ronde. "Alleen op zaterdag bezorgen we nog samen."



Bloemen en excuses voor Cor

De ijzeren stang waar Cor dit voorjaar over viel, moest in een voortuin de beukenhaag in model houden. Drie tieners waren er na een avondje stappen uit ballorigheid aan gaan hangen. "Ik ben er met twee zware tassen vol kranten overheen gevallen." Twee gebroken nekwervels en een zwaar gehavend gezicht hield Cor over aan de val. Haar verhaal werd een stukje in de krant die ze dagelijks bezorgt, het Brabants Dagblad. Dat werd ook gelezen door de jonge stappers. "Die zijn heel erg geschrokken en zijn met een bos bloemen hun excuses aan komen bieden."





"Natuurlijk was ik heel boos, maar ik ben zelf moeder dus ik weet dat ze het niet kwaad bedoeld hebben." Maar omdat ze door de val inkomsten is misgelopen en een nieuwe fiets heeft moeten kopen, neemt ze met de excuses alleen geen genoegen. Bovendien moest ze van haar medisch specialisten en van haar kinderen ophouden met haar krantenwijk. "Mijn dochter Miriam heeft hem nu van me overgenomen, op een paar straten na vlakbij waar we wonen."Want de krantenwijk deed Cor niet alleen omdat ze het leuk werk vindt. Ze spaart ermee voor een gezinsreis naar een warm oord. "Toen we vijftig jaar getrouwd waren zijn we met zijn allen naar Tenerife geweest, daar hebben de kleinkinderen het nog steeds over." Dus is er nu een wens om in 2018, het jaar waarin ze 55 jaar getrouwd is met Jozef, opnieuw met het verdiende geld samen op reis te gaan. 'Alleen als het voor Jozef nog kan."