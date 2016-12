Raad van State: Altijd een leidinggevende in de slijterij

EINDHOVEN - In een slijterij moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. De Raad van State heeft dat gezegd in drie zaken tegen de gemeenten Sint-Oedenrode, Someren en Schijndel. De SlijtersUnie startte de zaak omdat in slijterijen van supermarkten in deze gemeenten niet altijd een leidinggevende aanwezig was. En dat is tegen de Drank- en Horecawet.

Eerder oordeelde de rechtbank van Den Bosch al dat de gemeenten in de fout waren gegaan. Nu de Raad van State dezelfde uitspraak heeft gedaan, zullen de gemeenten maatregelen moeten nemen. Tegen de uitspraken kunnen ze namelijk niet in hoger beroep gaan.



Wet overtreden

De burgemeesters en de supermarkten vinden dat het voldoende is als er een leidinggevende in de supermarkt aanwezig is en dat deze niet in de slijterij hoeft te zijn. De SlijtersUnie vindt dat dit wel nodig is en dat de Drank- en Horecawet werd overtreden. De Raad van State is het hier mee eens.