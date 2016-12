'VDL Nedcar en chemiesector laten industrie groeien in 2017'

AMSTERDAM - De Nederlandse industrie zal komend jaar verder groeien door het succes van VDL Nedcar en betere omstandigheden voor chemische bedrijven. Dat voorspelt de ING-bank in een woensdag gepubliceerd rapport.

Het Eindhovense bedrijf VDL nam vier jaar geleden autofabriek Nedcar in Born over van Mitsubishi en ging er in opdracht van BMW Mini's bouwen.



Groei

Inmiddels worden er al drie verschillende modellen gemaakt en dit zorgt volgens ING voor 'klinkende groeicijfers voor de automotive-industrie als geheel in 2017'. De bank verwacht dat de auto-industrie komend jaar met 20 procent gaat groeien.



De groei in de chemische industrie - zoals Shell Moerdijk - wordt vooral geholpen door de aanhoudend lage olieprijs.