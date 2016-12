Gouden ring gevonden in Breda, maar van wie is 'ie?

BREDA - Aan de achterkant van winkelcentrum De Burcht in Breda is dinsdagavond een gouden ring gevonden. Vindster Joyce Deckers is op zoek naar de eigenaar, maar die heeft zich na een veel gedeelde oproep op Facebook nog niet gemeld.

In de ring staat ‘Erica 8-3-02 / 13-9-02’ gegraveerd. Joyce vond de ring op de stoep bij de achterdeur van de DA-drogist. De ring is in goede staat, vertelt Joyce, die hoopt dat de eigenaar zich snel meldt. Haar bericht op Facebook is inmiddels ruim 300 keer gedeeld.



Bijzonder, niet uniek

De vondst van Joyce is wellicht bijzonder, maar dit jaar niet uniek. De afgelopen maanden zijn er meerdere (gouden) ringen gevonden in Brabant, waaronder eentje in Breda.