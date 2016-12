Wat te doen tegen verkeersdrukte in Brabant? 'Parkeertarieven zoals in Amsterdam'

BREDA - Ook verkeersdeskundige Ruud Hornman voorziet grote verkeersproblemen in Brabantse binnensteden. Hij reageert op een analyse van kennisinstituut CROW, in opdracht van dagblad Trouw. In Breda en Eindhoven is het nu soms al 'rampzalig', concludeert Hornman. Maar ook Tilburg moet nadenken over de toekomst, omdat de komende vijf jaar naar verwachting de verkeersdrukte overal toe zal nemen. Hoge parkeertarieven zoals in Amsterdam zouden kunnen helpen.

Volgens CROW heeft de focus de afgelopen jaren vooral gelegen op het aanpakken van verkeersdrukte op hoofdwegen. Veel minder is gekeken naar de infrastructuur in binnensteden. Hornman: "Daar heeft het instituut volkomen gelijk in. Je kunt op snelwegen en randwegen wel steeds meer asfalt leggen, maar ergens moet het verkeer ook een keer van die hoofdwegen af om de bestemming te bereiken."



Parkeren? Niet in het centrum!

En dus ligt er een uitdaging van steden als Eindhoven, Tilburg en Breda. "Als je kijkt naar Breda, dan zie je dat alle parkeergelegenheid in het stadscentrum is." Hornman vervolgt: "Breda heeft mij een app laten downloaden die mij adviseert een deel van de drukke singels te vermijden. Maar dat werkt niet als mensen toch in de binnenstad moeten zijn om te parkeren."



Oplossingen voor de toenemende drukte in de binnensteden, moeten volgens CROW niet zozeer gezocht worden in nieuwe infrastructuur, zoals tunnels. Hornman: "Klopt. Als je één pijnpunt oplost, loopt het geheid ergens anders vast." Maar hoe moet de toenemende verkeersdrukte tussen nu en 2021 dan worden opgevangen? Het CROW noemt in Trouw 'doordachte OV-verbindingen', parkeerplaatsen aan de stadsranden met leenfietsen en duurder parkeren in de stadscentra. Hornman: "Of leenfietsen het autoprobleem gaan oplossen, vraag ik me af. Het zal hooguit een klein beetje verlichten."



Goed transferium en peperduur parkeren

Over parkeren buiten het centrum is de NHTV-deskundige optimistischer: "Als je zorgt voor een goed transferium, zoals bijvoorbeeld in Den Bosch, dan kan dat echt wel werken. Als mensen er dagelijks drie kwartier over doen om een stadscentrum te bereiken en ze horen van bekenden dat het met de bus in een kwartiertje lukt, verwacht ik dat ze dat best willen uitproberen." Hornman vervolgt: "Tilburg heeft ooit een transferium gehad waar maar één bus reed. Dan werkt het dus niet. Het moet wel tijd en comfort opleveren."



Parkeertarieven opschroeven kan ook werken. "Amsterdam is daar een voorbeeld van. Dat centrum is redelijk leefbaar doordat de parkeerprijzen naar absurde hoogten zijn gebracht." En tot slot: "De steden zullen moeten schakelen. Maar het zijn ook de automobilsiten zelf, die ervoor moeten kiezen niet meer massaal de spits in te duiken."