Wat is de grootste flop van 2016? Jij mag het zeggen

EINDHOVEN - 2016 zit er alweer bijna op. Het perfecte moment om even terug te blikken op alle belangrijke Brabantse gebeurtenissen van afgelopen jaar. Omroep Brabant doet dit met 'eindejaarspolls'. Vandaag zijn we benieuwd wat jij de grootste flop van 2016 vindt.

Haarscheurtjes in de Merwedebrug

De 55 jaar oude Merwedebrug ging op 11 oktober dicht voor vrachtverkeer omdat er in draagbalken haarscheurtjes werden gevonden. Twee dagen later scherpte Rijkswaterstaat de maatregelen aan: bussen mochten er ook niet meer over rijden. Personenauto's mochten wel over de brug rijden. Op 9 december was de Merwedebrug weer open voor vrachtwagens en bussen.



Miljoenen repen van Mars teruggehaald om stukjes plastic

Vier miljoen repen uit supermarkten en snoepautomaten in Nederland én miljoenen repen uit 54 andere landen werden door Mars Nederland teruggehaald. In de repen Mars, Snickers, Milky Way Mini, Celebrations en Mini Mix die in de fabriek in Veghel waren gemaakt, werden stukjes plastic gevonden. Deze zouden tot verstikking kunnen leiden.



PSV-supporters hebben zich flink misdragen in Madrid. Drieduizend fans reisden naar de Spaanse hoofdstad voor de kraker tegen Atlético Madrid. Enkele supporters kleineerden bedelaars, onder meer door geld voor hun ogen te verbranden. De club legde de schuldigen een stadionverbod op.Turner Yury van Gelder moest de Olympische Spelen in Rio verlaten omdat hij buiten het olympisch dorp alcohol had gedronken. TeamNL stelde dat de ringenspecialist de normen en waarden van de olympische ploeg had overtreden. De turner gaf toe dat hij alcohol op had, maar zei de sanctie veel te zwaar te vinden. Hij vocht de beslissing zonder succes aan.