Na tien dagen al 10.000 bezoekers: Africa by Light groot succes

HILVARENBEEK - De tweede editie van Africa by Light in Safaripark Beekse Bergen heeft in de eerste tien dagen al 10.000 bezoekers getrokken. Dat is het dubbele aantal bezoekers meer dan vorig jaar in dezelfde tijd.

Bezoekers kunnen 's avonds in het park allerlei lichtgevende dieren zien. Zo zijn er lichtgevende vogels, zebra's en olifanten. De eerste editie van het evenement was afgelopen januari. Toen trok de lichtshow in totaal ruim 30.000 bezoekers.



De lichtshow is sinds begin december weer te zien in het park in Hilvarenbeek en loopt tot 22 januari. Het thema is dit keer The Fantasy Edition.