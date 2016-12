Man gewond na val door dak in Vierlingsbeek

VIERLINGSBEEK - Een man is woensdagmiddag door het dak van een stal gevallen in Vierlingsbeek. Dat gebeurde toen hij aan zonnepanelen aan het leggen was. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De man was aan het werk in de Grotestraat. Volgens een getuige kwam hij op een betonnen vloer terecht na de val. Het is niet bekend wat voor verwondingen hij heeft.



Onderzoek SZW

Na het ongeluk kwamen meerdere ambulances ter plaatse. Ook een wagen van het Mobiel Medisch Team, ook wel traumateam genoemd, was aanwezig. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) komt volgens een getuige onderzoek doen.