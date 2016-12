Brabant heeft gekozen: het belangrijkste nieuwsfeit van 2016

EINDHOVEN - Het noodweer dat de hele provincie op 23 juni trof, is hét belangrijkste nieuwsfeit van 2016. De hagelbui die zorgde voor enorme schade kreeg 60% van de stemmen.

Vooral Zuidoost-Brabant werd flink getroffen door het noodweer. Vooral boeren hadden het zwaar, in de agrarische sector liep de schade op tot honderd miljoen euro. Ook auto's en daken liepen flinke beschadigingen op.



Peuter Nassim van 3 jaar die in Breda werd doodgereden door een 18-jarige jongen kreeg ook veel stemmen. De monumentale winkel Pearl die instortte aan de Mark in Den Bosch en de misstanden in tbs-kliniek de Woenselse Poort kregen minder stemmen van de Brabanders.