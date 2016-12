Schattige krokodillen en eendjes leggen verkeer lam: het dierennieuws van 2016

EINDHOVEN - Een Tilburgse huisvarkentje van zeventig kilo, op de valreep een baasje voor asielhond Bor en een kip die met veel liefde zeven jonge eendjes opvoedt. Het afgelopen jaar stond bol van het dierennieuws. De meest bijzondere verhalen zetten we nog eens voor je op een rijtje.

Tilburgs huisvarkentje van zeventig kilo

In Tilburg is hij een bekende verschijning: huisvarken Fransje. Wat begon als een klein biggetje is uitgegroeid tot een heuse reus van zeventig kilo. Eigenaresse Kim gaat regelmatig met 'm wandelen in de bossen. Daarvoor lokt ze hem eerst met een appel in de achterbak van haar oldtimer.





Een kip met een heel groot moederhart. Het beestje van familie Van der Pluijm uit Hank broedde zeven eendeneieren uit en voedt de eendjes nu op . De eendenkuikens volgen hun instinct en rennen, zo gauw ze de kans krijgen, naar de sloot bij de boerderij. Daar zwemmen ze vrolijk rond, hun 'moeder' vertwijfeld achterlatend aan de kant van de sloot.Dagenlang zat-ie in een hoge boom in Boxtel, een hevig mauwende kat. Het lukte het dier duidelijk niet om zelf naar beneden te komen. De hele buurt was in rep en roer en probeerde het beestje op allerlei manieren naar beneden te lokken Vrijwel dagelijks is hij op zijn vaste stekje bij supermarkt Nettorama in Oosterhout te vinden: de 9-jarige kat Bob . Hij heeft zelfs zijn eigen knus ingerichte bananendoos bij de ingang. Veel klanten geven hem een aai over z'n kopje of brengen iets lekkers voor hem mee.Ze zijn heel heel zeldzaam en staan op de lijst van beschermde diersoorten: de Afrikaanse dwergkrokodillen. Enorme blijdschap bij dierenpark Oliemeulen in Tilburg dus, toen er zes kleintjes uit het ei kropen Zwembad de Tongelreep opende eind september de deuren voor honden en hun baasjes voor de Hondenplons , de traditionele afsluiting van het zwemseizoen. Een prachtige dag, want het was dik boven de 20 graden. Zo'n vijfhonderd honden waren erbij en ze bouwden samen een massaal waterfeest.Goed nieuws voor asielhond Bor : hij heeft eindelijk een nieuw baasje. Maar dat had wel wat voeten in de aarde. Al een jaar lang zat de herder bij de dierenopvang in Oss en hij kwijnde er langzaam maar zeker weg. Overwogen werd het dier in te laten slapen, maar dat leidde tot een golf van protesten en zelfs doodsbedreigingen.De politie is je beste vriend, ook voor dieren in nood. Agenten sloten in april de snelweg A58 af om jonge eendenkuikens die over het wegdek liepen te redden . En met succes.Je kunt ze geen groter plezier doen: lekker door de modder racen met je soortgenootjes. Eind november renden talloze husky's met een kar of step achter zich door de bossen van Gilze. Dat er geen sneeuw lag, mocht de pret niet drukken.Moeder natuur doet soms vreemde dingen. In Hank zorgde een tienjarige mannetjesbouvier liefdevol voor het pasgeboren lammetje Kluifje . De hond likte Kluifje constant schoon en als andere honden te dichtbij kwamen, zette hij het op een grommen.Een trieste vondst voor een boswachter in Bergen op Zoom. Hij ontdekte in de bossen zestien cavia's die door een onbekende waren gedumpt.Het leek zo gezellig, een asielpoes die samen met dj's Domien Verschuuren en Frank van der Lende een week lang in het Glazen Huis in Breda zou logeren . Maar er bleek veel verzet tegen het plan, onder andere omdat alle drukte niet goed zou zijn voor het dier. Het protest leidde er uiteindelijk toe dat de twee dj's het zonder huisdier moesten doen. Poes bleef in het asiel.Hij was enkele dagen vermist en dook uiteindelijk vijftien kilometer verderop op : het hondje uit Megen maakte een heel lange tocht om uiteindelijk met zijn baasjes herenigd te kunnen worden.