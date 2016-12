Hoe bezorg je jouw hond, kat of kanarie een fijne jaarwisseling?

EINDHOVEN - Het einde van het jaar nadert en op veel plekken wordt soms al wat vuurwerk afgestoken. Leuk voor de mensen, maar niet voor dieren. Honden en katten zijn vaak vreselijk bang voor vuurwerk. De Dierenbescherming geeft ook dit jaar tips om huisdieren een zo fijn mogelijke jaarwisseling te geven.

Zodra de klok 's avonds op 31 december twaalf keer slaat, schieten de vuurpijlen de lucht in. Een prachtig gezicht, maar dieren beleven dat heel anders over. De Dierenbescherming waarschuwt ook dit jaar voor de gevolgen van vuurwerk voor dieren.



Honden alleen? Liever niet!

Hondenbezitters wordt geadviseerd de viervoeter ruim voor middernacht uit te laten. Het liefst in een rustig bosgebied waar geen knallen te horen zijn. Ook moet de hond de komende dagen aangelijnd blijven zodat het dier niet in paniek weg kan rennen. En op de oudejaarsavond: houd de hond binnen en sluit ramen en gordijnen. Of zet de televisie aan om de knallen te verbergen. Maar vooral: laat de hond niet alleen thuis.



Katten raken vaak in paniek van de knallen én de felle lichtflitsen. Blijf zelf rustig en geef geen aandacht aan het angstige gedrag van de kat, zo meldt de Kattenbescherming . Het dier niet trootsen lijkt zielig, maar is voor de kat zelf het beste. Een poes wil zich graag terugtrekken op een rustige plek en komt vanzelf weer als het vuurwerk voorbij is. Het belangrijkste: houd de kat een paar dagen voor de jaarwisseling al binnen.Niet alleen huisdieren raken in paniek van vuurwerk, ook voor vogels is het geknal een nachtmerrie. Radartechnieken laten zien dat er op 31 december rond middernacht miljoenen vogels opvliegen. Vooral watervogels lijken sterk te reageren op vuurwerk. Op sommige plekken vliegen er meer dan duizend vogels per vierkante kilometer op.