2016 was het mooiste en het slechtste jaar voor Steven Kruijswijk

SON - Met afstand is Steven Kruijswijk de meest besproken klassementsrenner van 2016. Eerst de ontdekking: het besef dat hij het in zich heeft om een grote ronde te winnen. Gevolgd door de desillusie: net als Wim van Est in 1951 in de leiderstrui onderuit gaan. In het jaaroverzicht van Omroep Brabant kijkt de wielrenner terug op de Giro d'Italia.

Op een steen op het strand van Mojac√°r, waar zijn ploeg LottoNL-Jumbo in december op trainingskamp was, staat Steven Kruijswijk in vier etappes stil bij zijn sportjaar. Dat begint voor de rossige Brabander uiteraard bij de Giro d'Italia. "Ik heb er geen last meer van", zegt hij nu over het moment dat hij zich in leidende positie in een sneeuwwand perforeerde.





Na de Giro maakte zijn ploeg LottoNL-Jumbo duidelijk dat Kruijswijk, en niemand anders, voortaan de man voor het klassement kon worden. Of er een buitenlandse ploeg was waar hij ook kopman kon worden, laat Kruijswijk in het midden. "Ik word dertig, het moet nu gaan gebeuren. Ik wil dit niet in een andere omgeving doen. Ik heb om me heen gekeken, maar de keuze was simpel. Ik wil niet eerst weer wennen. Daarom bleef ik."Niet alleen de Giro bepaalde zijn jaar. Kruijswijk werd vader, verkocht zijn appartement in Den Bosch en verhuisde met zijn gezin naar Monaco. "Daar heb ik rust gevonden. Ik ben geen einzelgänger, maar ik hoef niet met iedereen vrienden te zijn."Tot slot kijkt Steven Kruijswijk vooruit naar 2017. Ook al is de concurrentie hevig in de honderste Giro, hij gaat het opnieuw proberen. "Vorig jaar was een mogelijkheid, niet de mogelijkheid. Ik kan zorgen dat het weer ontstaat. Anders kan ik er beter mee stoppen."