Superheld Tijn en nog een aantal Brabantse helden uit 2016

EINDHOVEN - Ze verrichtten dit jaar allemaal een buitengewone daad. Altijd voor een ander. Altijd vanuit een goed hart. Van miljoenen voor het goede doel tot een dappere reddingsactie: dit zijn de helden van 2016.

Tijn Kolsteren

Zes jaar oud en de man van 2,5 miljoen euro. Dat is het bedrag dat de ongeneeslijk zieke jongen uit Hapert bijeenharkte voor Serious Request. Zijn nagellakactie ging de hele wereld over. En terecht. Want terwijl hij wacht op zijn dood, helpt hij anderen. Tijn is eigenlijk geen held, maar een superheld.



Omdat je niet voor niets Brabander van het Jaar wordt . Meer dan 3500 mensen stemden op de Tilburger die zijn liefde voor het fietsen koppelde aan een goed doel: Gijsje Eigenwijsje. Ruud zat 48 uur op de fiets en reed 1000 kilometer voor de stichting die is vernoemd naar de inmiddels overleden jongen Gijs Baeten. "Het was afzien, maar er zijn zoveel zieke kinderen aan het knokken. Dat hield me op de been."Anouk kreeg in juni een onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds voor haar reddingsactie van eind mei in Deurne. Ze fietste tegen middernacht over de Rietgors, waar drie huizen door blikseminslag in brand waren gevlogen. Ze stapte af en schreeuwde de hele buurt wakker. Niemand raakte gewond. ‘ Ik was echt superbang , maar moest dit gewoon doen.’En wat te denken van Robert Cooijmans uit Cuijk. Hij gaf gehoor aan een Facebookoproep van Nicole Hefti uit Etten-Leur, die wanhopig op zoek was naar een nieuwe nier. Robert, wiens vriend overleed na een ongeluk en drie organen afstond na zijn dood, twijfelde niet en stond een nier af aan de voor hem volkomen onbekende Nicole . "Hij heeft mijn leven gered. Ik vind het heel bijzonder", zei de Etten-Leurse. En bijzonder is het.Helden, noemde de politie dit vijftal uit Helmond en omgeving. De jongeren redden in de nacht van 9 op 10 april een 62-jarige man uit het water langs de Kanaaldijk-Noordoost . Het slachtoffer was getroffen door een hartaanval en zijn hond waarschuwde de knullen. De man is inmiddels hersteld en de jongens kregen een onderscheiding van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.Last but certainly not least: Melvin Erkemeij uit Esch . Een pas 8-jarige met een heel volwassen hoofd. Hij werd geraakt door de beelden van de aardbeving in Nepal en bedacht meteen een plan. Knuffels maken voor de getroffen kinderen en die afleveren in Nepal. Peace By Melvin was geboren en in de herfstvakantie was de verre reis een feit. En nu? "Ik neem een jaartje pauze, maar daarna wil ik verdergaan met het inzamelen van knuffels voor kinderen in Syrië."