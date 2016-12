Volgt Jelle Klaasen het goede voorbeeld van Benito van de Pas en Michael van Gerwen? [LIVE]

LONDEN - Michael van Gerwen bereikte dinsdagavond de laatste zestien van het WK darts, Benito van de Pas deed dat al eerder. Woensdag komt de laatste Brabantse darter in actie in de tweede ronde. Jelle Klaasen speelt in de middag tegen Brendan Dolan. Tussenstand in sets: 1-0 voor Klaasen.

Klaasen is de wedstrijd begonnen en heeft de eerste set gewonnen. De Brabander werd in de eerste leg meteen gebroken, maar brak Dolan direct terug. Vervolgens wisten beide darters hun eigen legs te houden, waardoor Klaasen de eerste set met 3-2 naar zich toe wist te trekken.



Klaasen tegen Dolan

Klaasen speelt de derde en laatste wedstrijd van het middagprogramma. De Bredanaar speelde in de eerste ronde tegen landgenoot Jeffrey de Graaf (3-1). Tegenstander Dolan versloeg in diezelfde ronde Nederlander Christian Kist (3-1). Klaasen won de laatste drie ontmoetingen met Dolan. De laatste keer dat de Brabander tegenover de Noord-Ier stond was in oktober 2015, Klaasen won in de World Grand Prix met 2-1.