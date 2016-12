Verjaardagsfeestje met 4000 kinderen: 'Als je het echt wilt, is alles mogelijk'

EINDHOVEN - Wie jarig is, viert feest. En dus sluit de bibliotheek in Eindhoven haar jubileumjaar woensdag af met een groot techniekfestival voor kinderen. Ruim vierduizend bezoekers kwamen naar het Tech & Play Kids Festival in het Beursgebouw.

Losgaan op een dj-set, knutselen aan de stad van de toekomst en leren programmeren en coderen. Het is nog maar een kleine greep uit alles wat de kinderen kunnen doen tijdens het Tech&Play Kids Festival. De Eindhovense bibliotheek bestaat honderd jaar en dat wilde ze op een speciale manier vieren.



"De bibliotheek staat voor de ontwikkeling van iedereen en dat doen we door kinderen te laten lezen maar we willen ook andere manieren vinden om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren", aldus de directeur Albert Kivits. "Dat kan door kinderen te laten knutselen of door ze te leren coderen en programmeren. Dat proberen we met dit festival nog eens te benadrukken."



Bas is een van de bezoekers. Vol overgave staat hij te scratchen bij de dj-set. "Het is leuk om te doen maar wel moeilijk", legt Bas uit. Het festival vindt hij wel heel erg leuk. "Er zijn heel veel dingen te doen en je hoeft dus niet saai naar iemand te luisteren."Een van die dingen die je kunt doen, is je naam laten bakken in een pannenkoek. "Dit is echt vet om te zien", vertelt Loek terwijl hij vol bewondering naar het apparaat kijkt dat bezig is om zijn pannenkoek te maken.Antoine heeft het apparaat gemaakt. En daarmee wil hij de kinderen iets meegeven: "Als je het wilt, je alles kunt bouwen", aldus de bouwer. Of de kinderen dat helemaal doorhebben, is de vraag. Fascinerend vinden ze het in ieder geval wel. Met grote ogen kijken ze naar de bakplaat.De directeur van de bibliotheek kijkt tevreden om zich heen. Kivits: "Ik had niet verwacht dat het zo druk zou zijn, maar hier zijn we heel blij mee." Een tweede editie of zelfs nog meer ziet hij dan ook wel zitten. "Ik denk dat hier een hele mooie traditie is geboren."