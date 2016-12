Zes vrienden al jaren naar WK darts: 'Het gaat vooral om de sfeer'

LONDEN - Ze bezoeken het WK darts in Londen al jarenlang. Zes vrienden uit Dorst. Ook deze editie zijn ze van de partij. “We merken dat het WK steeds populairder wordt.”

“Zes jaar geleden kwamen we hier voor de eerste keer”, vertelt Bart Frijters. “Toen waren er een paar Nederlandse fans. Dat aantal is echt gigantisch toegenomen. Het is nu gewoon lastig om aan kaarten voor wedstrijden te komen. Het is razendsnel uitverkocht.”



Omdat de kaarten zo snel over de (digitale) toonbank vliegen, kunnen de vrienden niet naar alle gewenste wedstrijden. Graag zouden ze donderdagavond naar de wedstrijd van Michael van Gerwen in de derde ronde van het WK gaan. “We hebben er 500 pond voor over om dat duel met z’n zessen te zien.”



Een kaart voor een WK-duel op de tribune kost normaal gesproken per stuk zo’n 37 pond. Ze willen dus het dubbele van die prijs betalen om er donderdagavond bij te kunnen zijn. De kans dat het nog lukt is erg klein.



De Dorstenaren noemen de sfeer de belangrijkste reden om jaarlijks naar Alexandra Palace af te reizen. Peter Dilven: “Het draait inderdaad om de gezelligheid. Maar het darts zelf is ook belangrijk. Zelf gooi ik ook regelmatig een pijltje. Ik hoop dat de Nederlanders het goed doen hier op het WK. Dat is het allerbelangrijkste.”