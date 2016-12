Oud-burgemeester Borrie overleden: gevreesd bij voetbalvandalen, geliefd bij Philipspersoneel

EINDHOVEN - Oud-burgemeester van Eindhoven Gilles Borrie is op 91-jarige leeftijd overleden. Tijdens zijn burgemeesterschap ging hij vooral de kleine criminaliteit en het voetbalvandalisme te lijf. Hij bepleitte als één van eersten voor een pasjessysteem voor voetbalwedstrijden.

Borrie was van 1 juli 1979 tot 30 september 1986 burgemeester van Eindhoven. Bij zijn afscheid ontving hij het Ereteken van de Stad Eindhoven.



Gilles Borrie zette zich stevig in voor de openbare orde en veiligheid in de stad waarbij hij kleine criminaliteit en voetbalvandalisme te lijf ging. Hij bepleitte als een van de eerste voor de invoering van een pasjessysteem bij het voetbal. Borrie werd voorzitter van de commissie landelijk overleg voetbalvandalisme.



Massale ontslagen bij Philips

Borrie kreeg als eerste burgemeester te maken met massale ontslagen bij Philips, een voor de regio nieuw fenomeen. Mede door zijn inzet kwam er een goede sociale regeling. Het ontslagen personeel ontving naast hun WW-uitkering een aanvulling van Philips tot 100 procent van hun laatste inkomen.