Ongeluk met vrachtwagen op A58 bij Tilburg: halfuur vertraging

TILBURG - Op de A58 tussen Bavel en Tilburg Centrum-West is woensdag aan het eind van de middag een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De linkerrijstrook van Breda richting Tilburg is dicht.

Of er gewonden zijn, is niet bekend. De vertraging bedraagt ongeveer dertig minuten. Rond vijf uur stond er acht kilometer file.



Het verkeer dat richting Eindhoven rijdt, wordt geadviseerd om te rijden via Utrecht/Den Bosch over A27, A59 en de A2.