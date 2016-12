Jelle Klaasen hoopt op Brabantse finale, 'als ik mijn eigen spel speel kan ik van iedereen winnen'

LONDEN - Jelle Klaasen won woensdagmiddag met 4-0 van Brendan Dolan. Donderdagmiddag wacht Dave Chisnall. Het is een nieuwe horde op weg naar de finale van het WK darts. De Bredanaar schat de kansen op 50/50, maar is vol vertrouwen. "Als ik mijn eigen spel speel, kan ik van iedereen winnen."

"Op papier is het 50/50, het zal eraan liggen wie morgen de beste finisher is", zei Klaasen na afloop van de wedstrijd tegen Dolan, vooruitkijkend op het treffen met Chisnall. Winst is noodzakelijk om de prestatie van vorig jaar, de halve finale, minimaal te evenaren. "Vorig jaar was het ook mijn ambitie om te winnen. Het gaat moeilijk worden. Maar als ik mijn eigen spel speel, kan ik van iedereen winnen."





Klaasen hoopt zelf te winnen. Hij denkt ook dat het kan, maar er zijn meer spelers die het WK kunnen winnen. "Ik denk dat er heel veel spelers zijn waar het in zit om het toernooi te winnen." Michael van Gerwen is daarbij de grootste favoriet. "Michael speelt altijd goed. maar dat kunnen we allemaal. Alleen wij houden het vaak niet zo lang vol als Michael dat doet. Maar op de dag kan iedereen van Michael winnen."Klaasen is echter nog niet met Van Gerwen bezig. Dat is ook logisch. "Ik kom hem pas in de finale tegen, als ik zo ver kom." Hij ziet het wel zitten om dan tegen de nummer één van de wereld te spelen. Een Brabantse finale. "Dat zou mooi zijn."