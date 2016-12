Amerikaan eist naamsverandering van ARTomaat in Tilburg

TILBURG - Even flink balen voor kunstenaar Ro-Nalt Schrauwen. Hij lanceerde vorige week zijn ARTomaat in Tilburg, maar moet de naam nu veranderen. De Amerikaanse Clark Whittington heeft een soortgelijk kunstproject dat ART-O-MAT heet. Hij eist dat Schrauwen een andere naam kiest.

“Ja, erg jammer”, reageert de Tilburgse kunstenaar. “En ik zal wel moeten, want anders draait het uit op een rechtszaak. Dat kost zo duizenden euro’s en die heb ik niet.”



De ARTomaat is een omgebouwde sigarettenautomaat, maar in plaats van peuken krijg je een klein kunstwerkje als je er geld inwerpt. Whittington heeft ook zulke machines in Amerika en één in Wenen. Hij heeft de naam officieel laten vastleggen en wil daarom dat de Tilburgse kunstenaar het aanpast.



De Amerikaan benaderde Schrauwen via Facebook. “Hij stuurde me vorige week een berichtje. Daarin stond dat hij me feliciteerde en dat hij zelf iets soortgelijks heeft. Omdat ik het heel erg druk had met de lancering heb ik niet verder gelezen, maar er bleek nog een heel juridisch verhaal onder de staan. Dat zag ik vanochtend pas toen ik er nog eens naar keek.”Schrauwen overweegt om de automaat nu ‘Pakje Kunst’ te noemen. Dit staat ook op de kunstwerkjes zelf. “Maar misschien moet ik wel een prijsvraag uitroepen.” Als mensen leuke ideeën hebben, kunnen ze dat melden op de site of Facebook-pagina van ARTomaat . “Voor zolang het nog onder die naam mag bestaan”, voegt hij er lachend aan toe.