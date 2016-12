Ireen Wüst pakt Nederlandse titel op 1500 meter

HEERENVEEN - Ireen Wüst heeft woensdag bij de NK afstanden in Heerenveen haar zevende titel veroverd op de 1500 meter. De schaatsster uit Goirle wist in Thialf de onttroonde titelhoudster Jorien ter Mors net voor te blijven: 1.57,19 tegen 1.57,47.

Achter Wust en Ter Mors eindigde Marrit Leenstra als derde. Ook zij gaf met 1.57,75 weinig toe op de Brabantse winnares. De eerste drie van het klassement plaatsten zich op dit onderdeel tevens voor de WK afstanden in februari in Zuid-Korea.



Eerder deze maand won Wüst ook al goud op de 1500 meter tijdens de vierde wereldbeker in Thialf. Voor de Brabantse was het de eerste individuele wereldbekerzege in ruim twee jaar tijd. De tijd van Wüst was op 11 december wel een stuk sneller dan tijdens het NK afstanden, ruim twee weken geleden reed ze 1.55,34.



Zevende titel

De eerste keer dat Wüst Nederlands kampioen werd op de 1500 meter was in 2005, toen ze ook goud pakte op de 1000 meter en 3000 meter.