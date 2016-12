Gewoon Mounir rapt 2016 in 3 minuten: hagelstorm, landstitel PSV en held Tijn

HELMOND - De Helmondse rapper Gewoon Mounir heeft een rap gemaakt over het Brabantse nieuws van afgelopen jaar. Hij heeft de ‘pieken en dalen’ op een rij gezet. Hij rapt over onder meer de hagelstorm in Zuidoost-Brabant, het kampioenschap van PSV en de nagellak-actie van Tijn voor Serious Request.

“We openen het boek van het afgelopen jaar.

2016, het is weer bijna klaar.

We kenden hoge pieken en ook diepe dalen."



Zo begint de 23-jarige Mounir Boualin zijn rap. Daarna start hij zijn jaaroverzicht. Tussendoor zijn er ook fragmenten uit het nieuwsprogramma van Omroep Brabant te horen.



De rapper stipt de onrust rondom de opvang van vluchtelingen aan, de weggestuurde Yuri van Gelder op de Olympische Spelen en held Tijn die zich inzette voor Serious Request van 3FM. Over het ongeneeslijk zieke jongetje, dat ruim twee miljoen euro ophaalde, rapt hij bijvoorbeeld:De Helmonder maakte in 2013 en 2014 ook al een eindejaarsrap. Hij liet zich inspireren door Lange Frans, die nummers over het landelijke nieuws maakte. Mounir besloot het dit jaar ook weer te doen, nadat hij er vorig jaar te druk voor was. “Het is toch een uitdaging voor mezelf om een rap te maken met zulke serieuze onderwerpen”, vertelt hij. "Ik wil het jaarlijks gaan doen."“Ik probeer vooral de balans te zoeken in positieve en negatieve berichten. Zo is de hagelstorm erg negatief , maar een Rico Verhoeven die van Badr Hari wint weer positief. Het moet natuurlijk geen depressieve rap worden”, aldus Mounir.