Daidai Ntab zorgt voor nieuwe verrassing met winst Nederlandse titel op 500 meter

HEERENVEEN - Daidai Ntab zorgde begin december voor een grote verrassing tijdens de wereldbeker in Astana, door de 500 meter te winnen. Woensdagavond zorgde hij voor een nieuwe stunt door dezelfde afstand te winnen tijdens de NK afstanden in Heerenveen.

De Oisterwijkse schaatser stelde op 9 december nog teleur in Thialf. Een kleine week na zijn stunt kwam hij tijdens de wereldbekerwedstrijden niet verder dan de twaalfde plaats. In hetzelfde stadion liet Ntab zich woensdag weer van zijn beste kant zien, hij won met een minimale voorsprong de 500 meter.



De 22-jarige Ntab was drie honderdsten sneller dan de nummer twee Ronald Mulder (34,83), Jan Smeekens pakte het brons in een tijd van 34,91.