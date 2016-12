Gouden ring dankzij Facebook weer bij eigenaar, doosje bonbons als dank

BREDA - De gouden trouwring die was gevonden in Breda, is weer terug bij de rechtmatige eigenaar. Dat laat vindster Joyce Deckers weten aan Omroep Brabant.

Joyce vond de ring dinsdag achter winkelcentrum De Burcht in Breda. Ze plaatste een foto van de ring op haar Facebookpagina. Dat bericht werd honderden keren gedeeld.



Woensdagavond meldde de eigenaar zich bij de vindster. "Hij had mijn berichtje op Facebook gezien, hij had keurig zijn trouwakte bij zodat ik kon zien dat het zijn ring was." De man was de ring kwijtgeraakt en had als bedankje een doosje bonbons bij zich.