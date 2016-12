Boeven, dat zijn het, die politiemensen

BREDA - In de wijk De Haagse Beemden in Breda liep woensdagmiddag een wel erg ‘verdacht persoon’ rond. Een man met een dikke sjaal om en koevoet in de hand liep door de wijk. Bewoners hoefden uiteindelijk niet bang te zijn voor inbraken. Het bleek namelijk geen dief te zijn, maar een wijkagent.

Wijkagent Michel Kieneker wilde testen hoe lang het duurt voordat buurtbewoners of voorbijgangers een melding maken van zo’n verdacht figuur. Dus trok hij woensdagmiddag enkele uren de wijk in, zogenaamd op inbrekerspad. Een selfie op Facebook is het bewijs.



En de missie is geslaagd. De politie werd meerdere keren gebeld over de ‘boef’ en ook via de WhatsApp-buurtwacht werd melding gemaakt. Ook werd hij door verschillende passanten aangesproken. Kieneker legde dan natuurlijk meteen uit wat het doel van zijn actie was om te voorkomen dat hij zelf naar het politiebureau werd gebracht.