Kan Benito van de Pas op WK darts stunten tegen titelverdediger Gary Anderson? [LIVE]

LONDEN - In de achtste finale van het WK darts neemt Benito van de Pas het woensdagavond op tegen Gary Anderson. De Schot, die in de eerste twee rondes geen enkele set verloor, won de laatste twee edities van het WK. Tussenstand in sets: 0-0.

Van de Pas speelde voor de kerstperiode al twee wedstrijden. In de eerste ronde won hij van Tengku Hadzali Shah (3-1). In de tweede ronde speelde hij een ware dartsthriller tegen Terry Jenkins, de Tilburgse darter won die partij met 4-3.



'Waarom geen winst?'

Raymond van Barneveld denkt niet dat Van de Pas kansloos is tegen Anderson. "Drie weken geleden won Ron Meulenkamp van Gary Anderson. Dan denk je ook: Ron Meulenkamp winnen van Gary Anderson, dat kan haast niet. Maar het gebeurde wel. Je moet tegen jezelf zeggen: 'ik kan dit gewoon doen'."



In de ogen van Van Barneveld, die zelf in de achtste finale tegenover Adrian Lewis staat, kan Van de Pas winnen. "Benito heeft gewoon drie vloertoernooien gewonnen dit jaar. Hij is zeer talentvol. Hij kan gewoon fantastisch gooien, dus waarom niet?"