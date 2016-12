Midden in de winternacht kamperen in een tentje: 'Je beleeft het veel intenser'

SINT-ANTHONIS - Kamperen in de winter. Steeds meer mensen doen het maar wat graag. Zo zijn er honderd winterkampeerders neergestreken op natuurcamping de Vlagberg in Sint-Anthonis. En die zitten echt niet allemaal in een luxe warme caravan, veel zitten er gewoon in een tent. "Je beleeft de natuur intenser."

Boswachter Frank van Kalleveen is ervan overtuigd dat iedereen kan winterkamperen. "Je hoeft er echt geen bikkel voor te zijn, maar je moet wel goed uitgerust zijn. Als je ziet wat voor materialen de mensen hier allemaal hebben, die lijden echt geen kou.



Klompen en geitenwollen sokken

Winterkampeerder Julia de Jong zit rustig voor haar tent een boek te lezen, gehuld in dikke fleecetrui en warme laarzen. Zij kampeert in een tipi, een grote ronde tent met een kachel in het midden. "Als je het koud krijgt, ga je op tijd een vuurtje maken. En je kleedt je natuurlijk goed aan, in laagjes."



Ook Annemieke en René de Boer zitten er warmpjes bij, gehuld in klompen en geitenwollen sokken. "Het is zo heerlijk rustig in de winter," zegt Annemieke. "Je hebt helemaal niemand om je heen. En natuurlijk heb ik het niet koud, anders zou ik er niets aan vinden." Haar man René vult aan: "We hakken zelf hout, koken op vuur, je moet er wel flink tegenaan. Maar dat maakt het juist leuk."



Steeds populairder

Staatsbosbeheer runt natuurcamping de Vlagberg. Boswachter Frank van Kalleveen denkt dat het steeds populairder wordt. "Ik denk dat er wel sprake is van een landelijke trend. Er zijn in Nederland 23 campings die in de winter open zijn en daar wordt goed gebruik van gemaakt. Het neemt echt een hoge vlucht."



Van Kalleveen is zelf ook winterkampeerder. "De natuur beleef je veel intenser in de winter. Winterkamperen heeft een hele andere sfeer dan in de zomer. En je hebt geen last van muggen."