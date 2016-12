PSV-directeur Toon Gerbrands voor 'hoofdprijs' naar WK darts

LONDEN - Toon Gerbrands is als directeur van PSV dagelijks bezig met sport. In de winterstop kiest hij tijdens een vrije dag ook voor een bezoekje aan een sportevenement. Hij is aanwezig bij het WK darts, daarvoor moest hij wel 'de hoofdprijs' betalen.

"Ik ben hier samen met Richard Schuil, de volleyballer die ooit olympisch goud heeft gewonnen, mijn zoon en nog een vriend", zegt Gerbrands. Hij is als fan in Alexandra Palace, al is hij ook nog wel een beetje bezig met PSV. "Ik vermaak me uitstekend hier. Ik kijk een klein beetje met een professioneel oog, maar het grootste gedeelte is plezier."





Als PSV-directeur had Gerbrands misschien wel aan een VIP-tafel kunnen zetten, hij zit echter als supporter in de zaal. "Ik heb een kaartje gekocht. Normaal gesproken kost dat 46 euro. Als je dat gaat kopen op de markt, via ticketaanbieders, wordt het ongeveer 140 euro. Ik heb de hoofdprijs betaald om hier in de zaal te zitten."Daar heeft Gerbrands overigens geen spijt van. "Het is zeker de moeite waard. We wisten het vooraf dat het moeilijk zou zijn om aan kaarten te komen. Dit soort dingen zijn binnen een week uitverkocht. Dan moet je op een andere manier aan kaarten komen. En dan betaal ik gewoon."