Politie overtreedt veiligheidsregels bij opslag van onderschept illegaal vuurwerk

EINDHOVEN - De politie handelt in strijd met de veiligheidsregels bij het opslaan en verpakken van zwaar illegaal vuurwerk. Agenten zijn nauwelijks geschoold en belangrijke kasten waarin gevaarlijk knalwerk wordt opgeslagen, voldoen niet aan de eisen. Medewerkers van een verborgen verzamelbunker in Ulicoten hebben hierdoor te maken gehad met tientallen veiligheidsincidenten. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant.

Volgens de politie wordt het vuurwerk dat ze in beslag neemt elk jaar zwaarder en gevaarlijker. Om al dit spul veilig te bergen zijn nieuwe opslagkasten nodig die voldoen aan strengere veiligheidseisen.



Uit documenten in handen van Omroep Brabant blijkt dat de politie hier al een poos van op de hoogte is, maar dat er nog altijd geen actie is ondernomen. De directie heeft nog maar op enkele plekken in Nederland nieuwe opslagkasten laten plaatsen. Politiebureaus in Brabant moeten het nog altijd doen met de oude kasten.





Het opslagprobleem bij de politie zorgt intern voor de nodige hoofdbrekens: “Vooral het tijdelijk veilig bergen van het zwaardere, illegale vuurwerk is een voortdurende zorg en vraagt om forse investeringen en een gedegen opslagsysteem”, zo staat in een van de stukken.Omdat er nog geen maatregelen zijn getroffen, slaat de politie het zware illegaal vuurwerk tegen de regels in op bij de verschillende politiebureaus. Om gevaarlijke siutaties te voorkomen gebeurt dit maar heel even, zegt een woordvoerder. Toch is ook dat niet toegestaan.Niet alleen bij de opslag, maar ook bij de registreren van inbeslaggenomen vuurwerk gaat het fout. Het korps Zeeland-West-Brabant werd hier al in 2013 voor op de vingers getikt door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, zo blijkt uit controleverslagen die Omroep Brabant heeft weten te bemachtigen.Daarin is te lezen dat op het Bredase politiebureau Mijkenbroek onder meer een Cobra van 580 gram lag opgeslagen. Die valt onder de zwaarste categorie vuurwerk. Knallers van dit kaliber moeten worden ondergebracht bij de landelijke verzamelbunker in Ulicoten. Het personeel daar hoort altijd te weten welk soort vuurwerk de politie aanlevert.Goede registratie is dus erg belangrijk, maar uit het vier jaar oude controleverslag van de omgevingsdienst blijkt dat ook op dit vlak fouten worden gemaakt. Zo hebben niet alle vervoersdocumenten een registratienummer en ontbreekt het in sommige gevallen zelfs aan een klasse-aanduiding.Een politieambtenaar schrijft in een reactie aan de omgevingsdienst dat het bij de eenheid Zeeland-West-Brabant beleid is om zwaar illegaal vuurwerk op te slaan bij Mijkenbroek: "Gelet op de eerdere dwangsombeschikkingen die van de provincie zijn ontvangen, zal worden bekeken hoe in de toekomst hiermee om zal worden gegaan. Zo moet je als overheden niet met elkaar (willen) omgaan.”Een ander probleem waar de politie mee in haar maag zit, is de opleiding Indelen en Verpakken. Het merendeel van de betrokken agenten blijkt deze studie nooit te hebben gevolgd. De politie heeft dit zorgenpuntje vorig jaar bovenaan haar prioriteitenlijstje met verbeteringen gezet.Het gebrek aan juiste scholing heeft de laatste jaren tot tientallen veiligheidsincidenten geleid. Door verkeerde inschattingen van politiemensen zijn slecht verpakte en zelfs verboden pakketten aangeboden in Ulicoten. Vaak ging het hier om vuurwerk waaraan geknutseld was.Het met tieraps aan een langere lont verbinden van meerdere stukken vuurwerk vormt daarin een trend bij vuurwerkhandelaren. Dit soort knutselwerken moeten worden beschouwd als explosief en mogen ook niet naar de bunker in Ulicoten. Volgens het protocol van de politie hoort het Team Explosieven Veiligheid (TEV) deze inschatting te maken. De praktijk leert dat dit niet altijd gebeurt.In aanloop naar de vorige jaarwisseling zijn op Ulicoten 34 veiligheidsincidenten geregistreerd. Het merendeel had te maken met verkeerd verpakt vuurwerk. Over de achtergrond van deze incidenten is verder niets bekend. Volgens een politiewoordvoerder zijn er geen mensen verminkt of zwaar gewond geraakt.De verzamelbunker in Ulicoten geldt als enige opslagplek in Nederland voor zwaar illegaal vuurwerk. Omdat die te klein dreigt te worden, onderzoekt de politie of de onderzoeksruimte kan worden uitgebreid. De vergunningen hiervoor moeten nog worden aangevraagd.