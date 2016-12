Trotse Benito van de Pas baalt na uitschakeling op WK darts: 'Zelf laten liggen'

LONDEN - Benito van de Pas is woensdagavond uitgeschakeld op het WK darts. De Tilburger verloor met 4-2 van Gary Anderson. Na afloop was er vooral teleurstelling bij Van de Pas, hoewel hij ook trots is op zijn prestaties dit toernooi.

"Balen! Kijk, ik gooi gewoon een goede partij", zegt Van de Pas in een reactie tegenover Omroep Brabant. "Die eerste set geef ik weg. Die sta ik 2-0 voor, dan moet je die set pakken. Mijn eigen set. Vervolgens kom je 2-0 achter en 3-0 achter. Dan ga je lekker los gooien en kom je terug tot 3-2, maar dan mis je weer."





De Tilburgse darter baalt omdat er naar zijn gevoel meer mogelijk was, hij had Anderson kunnen verslaan. “Maar hier leer ik van, volgende keer win ik misschien wel”, aldus de jonge darter, die zeer scherp begon. “Het was misschien wel het beste begin van het hele toernooi. Dan kom je 2-0 voor en ga je misschien even nadenken. Maar ik ben mooi teruggekomen. Ik ben blij met wat ik vandaag heb laten zien en hoop zo door te gaan.”“Ik baal hier erg van, maar het is niet anders. Ik was graag diegene geweest die hem in drie jaar tijd verslagen had. Maar ik heb verloren. Ik zeg niet dat ik gefaald heb, maar ik heb het wel laten liggen. Ik ben zeker ook wel trots. Het was een beter toernooi dan een jaar ervoor, hopelijk raak ik volgend jaar wel door de derde ronde.”Bekijk meer video's rondom het WK darts op Youtube bij 'Joost mag het darten'