Vuurwerk en huisdieren? 'Even verstand erbij en dan is er niks aan de hand'

EINDHOVEN - Kies je voor het plezier of kies je voor het welzijn van huisdieren? Ben je niet anders gewend of is vuurwerk een bijzaak voor je? We vroegen onze volgers op Facebook of ze vuurwerk gingen afsteken. Het voor- en tegenkamp blijkt precies even groot.

Drieduizend mensen gaven met een hartje aan dat vuurwerk gewoon afgestoken moet worden. Drieduizend anderen bepleitten met een boze smiley een vuurwerkverbod.



Want ondanks dat vuurwerk al jaren ter discussie staat, heerst er topdrukte bij vuurwerkwinkels in Brabant. "Het hoort gewoon bij oudjaar", vindt Martin. "Zo kun je alles wel gaan verbieden! Het is ook maar net hoe je er zelf mee omgaat richting je huisdieren."



'Verbieden kansloos'

Voor een absoluut vuurwerkverbod is weinig steun in de comments: "Vuurpijlen zijn mooi, maar die bermbommen en duizendknallers mogen van mij allemaal oprotten. Het lijkt Syrië of de Gazastrook wel in dit land, bah", reageert Arjan. "Onweer klapt ook en hou je ook niet tegen met een verbod, dus verbieden is wat mij betreft kansloos", zegt Fabian. "En voor iedereen die graag dingen opblaast... koop een zak ballonnen."



Toch zien dierenliefhebbers wel graag een verbod. Het harde geluid zorgt voor onrust en stress bij veel huisdieren. Veel reageerders menen desondanks dat vuurwerk en huisdieren prima samen kunnen gaan. Karina: "Ik heb zelf honden, ze zijn gewend aan vuurwerk, maar houd ze binnen dan is er niks aan de hand. Mensen creëren zelf angstige dieren. Dus even verstand erbij en dan is er niks aan de hand."