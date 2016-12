WK darts met Michael van Gerwen, worstenbrood en pullen bier [VIDEO]

LONDEN - Voor Michael van Gerwen is er één toernooi dat hij heel erg graag wil winnen. Na twee jaar op rij zonder winst is toernooiwinst bij het WK darts het ultieme doel. Naast Van Gerwen zijn ook Jelle Klaasen en Benito van de Pas nog in de race voor de eindzege. Veel Brabantse dartsfans zijn aanwezig in Alexandra Palace. Verslaggever Joost van Erp is er tot en met de finale op 2 januari bij en houdt een videodagboek bij.

Uitschakeling Van de Pas

Benito van de Pas heeft niet kunnen stunten tegen Gary Anderson. De Tilburgse darter kwam na een 3-0 achterstand nog goed terug tot 3-2, maar stapte uiteindelijk met een 4-2 nederlaag van het podium. Na afloop stond hij met gemengde gevoelens voor de camera van Omroep Brabant.





Toon Gerbrands is normaal gesproken druk met voetbal. De algemeen directeur van PSV is nu echter als sportfan in Londen bij het WK darts. Om daar te zijn heeft hij wel de 'hoofdprijs' moeten betalen.Benito van de Pas speelt woensdagavond in de achtste finale tegen Gary Anderson. De Schot zette de afgelopen twee edities van het WK op zijn naam. Heeft de Tilburgse darter kans? Volgens Raymond van Barneveld wel.Jelle Klaasen was woensdagmiddag te sterk voor Brendan Dolan. De Bredanaar won met 4-0. Voor fans in Londen kwam dat niet als een verrassing. Zelf keek de Brabantse darter na afloop vooral vooruit, naar de komende wedstrijd tegen Dave Chisnall en de rest van het toernooi.Michael van Gerwen gooide dinsdag 27 december in de tweede ronde tegen de Spanjaard Cristo Reyes. De absolute topfavoriet had het lastig in een wedstrijd van hoog niveau, uiteindelijk stapte hij wel als winnaar van het podium.Een kijkje achter de schermen bij het WK darts. De werkplek van Arjan van der Giessen, waar de 'echte Brabantse worstenbroodjes' in een oventje gaan.