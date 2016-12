'Levensgevaarlijk', automobilist slingert over A50 bij Uden [VIDEO]

UDEN - Op de A50 bij Uden heeft een automobilist het woensdagmiddag niet zo nauw genomen met de verkeersregels. De man was zo druk bezig met zijn telefoon dat hij op de snelweg bij Uden een aantal keren een gevaarlijke situatie veroorzaakte.

Het rijgedrag van de man werd gefilmd door een andere automobilist. "Ik dacht: die is dronken, of die zit met z'n telefoon te spelen", laat de filmer weten. Het bleek dat laatste te zijn. "Toen ik de man inhaalde en ik er iets van zei, kreeg ik een middelvinger."



"Onvoorstelbaar dat iemand zo niet alleen zijn eigen leven, maar ook dat van anderen op het spel zet." Voor zover bekend is de slingerende automobilist niet aangehouden.