KNMI waarschuwt voor dichte mist, zicht op sommige plaatsen minder dan honderd meter

Het zicht is op sommige plaatsen minder dan honderd meter. (Foto: Toby de Kort/De Kort Media)

EINDHOVEN - Op veel plaatsen in de provincie is het donderdagochtend erg mistig. Het zicht is op sommige plekken minder dan honderd meter.

Automobilisten wordt aangeraden hun snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden. Ook kan het lokaal glad zijn, want het vriest in BRabant.



Eindhoven Airport

Verschillende vliegtuigen op Eindhoven Airport zijn vanwege de mist vertraagd.