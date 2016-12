Auto op z'n kant in Nuland, bestuurder bekneld

NULAND - Op de Polderweg in Nuland is een auto donderdagochtend op zijn zijkant terechtgekomen na een ongeluk. De bestuurder heeft enige tijd bekneld gezeten. De oorzaak van het ongeluk is niet duidelijk.

Omstanders zeggen dat de weg volledig gehuld is in dichte mist. De brandweer bevrijdde het slachtoffer via de achterkant van de auto. De achterklep moest worden opengeknipt om hem uit zijn benarde positie te verwijderen. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht