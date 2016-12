We mogen weer! Verkoop van vuurwerk gestart, dit jaar vooral veel grote boxen met sierwerk

TILBURG - Vuurwerkliefhebbers mogen vanaf donderdag hun hart ophalen. Want de verkoop van al het knalwerk is begonnen. Geld bij elkaar leggen om gezamenlijk grote boxen sierwerk te kopen, is de trend van dit jaar.

In Tilburg staan donderdagochtend rond halfnegen al de eerste klanten te wachten bij Dynasty aan de Korvelseweg.



Ook in Eindhoven begint de verkoop al los te komen. "Ze druppelen al mondjesmaat binnen", zegt Marc van Huet van DeVuurwerkwinkelEindhoven . Hij ziet dat er dit jaar veel siervuurwerk verkocht wordt. "Veel mensen leggen gezamenlijk geld bij elkaar om grote potten te kopen. Potten die het effect van showvuurwerk weergeven. We zien dat er veel minder knalwerk wordt verkocht."En dat er minder knalwerk over de toonbank gaat, ziet Huet als een voordeel. "Op die manier zie ik dat de Nederlandse traditie toch gewaarborgd blijft want mensen willen genieten van zelf vuurwerk afsteken én genieten van mooi vuurwerk. Eigenlijk wil alleen de jeugd knalwerk en dat zorgt vaak voor rottigheid. Daarom is het fijn dat de verschuiving van kanla naar sier plaatsvindt."Ook in Den Bosch zien de vuurwerkhandelaren dat er dit jaar veek grote boxen met sierwerk verkocht worden. "Veel klanten zien gedurende het jaar overal grote vuurwerkshows en willen dat dan met oud en nieuw zelf afsteken", legt Nicole Vermolen van Vuurwerk Orthen uit. "En er zijn mensen die daar best ver in gaan. twee mannen hebben onlangs voor 1400 euro aan potten meegenomen. Dat zijn de echte liefhebbers."Niet iedereen geeft zoveel uit aan vuurwerk. "De gemiddelde klant geeft ongeveer vijftig euro uit, maar we zien ook uitschieters naar 500 euro."