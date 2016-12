Vermomde agent kreeg groepje huisvrouwen achter zich aan: 'Zo zien we het graag'

BREDA - Wijkagent Michel Kieneke liep woensdag vermomd rond in de wijk Haagse Beemden in Breda. Hij wilde zo eens zien hoe het buurtpreventieteam daar werkt. De resultaten vallen niet tegen.

"Er zijn tegenwoordig heel wat WhatsAppgroepen van buurtgenoten en ik wilde wel eens weten hoe die reageren als er iets verdachts wordt opgemerkt", legt Kieneke een dag later uit. "Ik liep al langer rond met het plannetje om dit eens uit te proberen. Ik heb dit een try-out genoemd. "



'Geen gekke streken'

Kieneke droeg voor deze gelegenheid een hoodie en hij had iets voor zijn gezicht. "Want de meeste mensen kennen me hier als wijkagent." Hij liep rond met zijn rugzak waar een koevoet uitstak.



Kieneke lette vervolgens heel erg op hoe mensen op hem reageerden. "Ik ben niet gaan rennen, ik heb geen gekke streken uitgehaald. Ik heb juist heel langzaam gewandeld. Mensen laten passeren en gekeken wat mensen dan deden. Ik heb een aantal contactmomenten gehad. Hartstikke leuk."



'Wat meer opdringen'

Het eerste halfuur gebeurde er nog niet veel. Toen heeft de voorzitter van de wijkpreventiegroep mensen in de app gewaarschuwd, het signalement van de 'verdachte' doorgegeven en ging Kieneke wat meer door tuinen lopen en zich 'wat meer opdringen'. Toen kwamen de reacties wél.



Een aantal mensen belde 112 en sommige buurtbewoners kwamen letterlijk achter hem aan. "Toen heb ik me gewoon gelegitimeerd en en uitgelegd wat ik aan het doen was."



Groepje huisvrouwen

Hij kreeg zelfs een groepje huisvrouwen achter zich aan. "Dat was in een brandgang. Dat vond ik wel heel knap. De poorten daar zaten allemaal goed dicht, maar met mijn gsm had ik een aantal foto's gemaakt. Die mensen zagen dus alleen mijn arm met mijn telefoon boven de schutting uitkomen. Maar toen ik een straatje verder was, kwamen toch drie dames achter me aangelopen. Die vroegen me heel netjes 'of ze me iets mochten vragen'. Een van hen had me gezien en die had wat buurvrouwen geroepen. Dat soort reacties zie je natuurlijk heel graag."



Kieneke gaat een verslag maken van zijn bevindingen en die evalueren met deze buurtpreventiegroep. "En ik heb zo'n vermoeden dat dit een vervolg zal krijgen."