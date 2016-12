Erik van Loon gaat in Toyota voor top 5 in de Dakar Rally: 'Toyota is dit jaar beter dan MINI'

RIETHOVEN - Noodgedwongen stapte Erik van Loon dit jaar over van MINI naar Toyota. Dat leek een stapje terug. Maar volgens de rallycoureur hoeven we ons geen zorgen te maken. "Ik denk dat Toyota dit jaar zelfs beter is dan MINI", zegt hij vol vertrouwen.

In de MINI boekte Van Loon de afgelopen twee jaar veel successen in de Dakar Rally. In 2015 werd hij vierde in het klassement, vorig jaar won hij bíjna een etappe. Toch was de overstap geen grote verrassing, want de coureur uit Riethoven was al langer ontevreden over het Duitse MINI-team.



'Ik was er klaar mee'

"Ik heb altijd met veel plezier bij MINI gereden", legt Van Loon uit. "Het liefst had ik dat nog steeds gedaan, daar ben ik heel eerlijk in. Maar hun support was gewoon heel erg slecht. We hadden afspraken gemaakt over de nieuwe auto, maar ik kreeg nergens reactie op. Op een gegeven moment was ik er klaar mee. We hebben de sport altijd heel professioneel benaderd, dan willen we ook als zodanig behandeld worden."



Beter dan MINI

Dit jaar rijdt Van Loon de Dakar Rally in een vierwiel aangedreven Toyota Hilux, net als z'n goede vriend Nasser Al-Attiyah. "Ik denk dat Toyota dit jaar zelfs beter is dan MINI. Voor Dakar krijgt onze auto nog tien tot vijftien procent meer vermogen. Dan moet het zeker lukken om de Peugeots en de MINI’s voor te blijven."



Heel Brabant hoopt natuurlijk dat Erik van Loon en navigator Wouter Rosegaar straks bij de finish in Buenos Aires op het podium staan. Maar zelf gaat Van Loon daar niet vanuit. "Het podium vind ik in dit startveld hoog gegrepen. Als we rond de vijfde plek kunnen finishen zijn we meer dan tevreden. Maar het is en blijft Dakar, dus je kunt ook zomaar wél op het podium komen."



Hij is een topamateur

Het kan dus, maar dan moet wel alles meezitten. Want Van Loon moet opboksen tegen een aantal teams en coureurs met een groter budget. "Ik denk dat we een topamateurteam zijn, maar we zijn geen professionals. Het is en blijft voor ons een hobby, voor een paar concurrenten is het een beroep. Dus dat is een verschil."



Na het wegvallen van Bernhard ten Brinke is Erik van Loon de enige Nederlandse topcoureur bij de auto's. Jammer, vindt ie zelf, maar de druk wordt er niet groter door. "We hebben er vertrouwen in. Het wordt spannend!"



