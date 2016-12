Agenten wekken dakloze man die lekker ligt te slapen in gestolen wagen

ROOSENDAAL - Een dakloze 38-jarige man lag heerlijk te slapen, maar werd donderdagochtend in Roosensaal om vijf over vijf ruw gewekt door agenten. Hij lag namelijk op De Markt in een gestolen bestelbus.

Dat bleek uit een kentekencontrole. De man die op de bestuurderstoel lag, is aangehouden wegens diefstal of heling en de wagen is in beslag genomen.