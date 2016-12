Rico Verhoeven verliest staredown van... Omroep Brabant-presentator Arjo Kraak

EINDHOVEN - Iedere kickbokser weet dat je een wedstrijd niet alleen wint met je handen en voeten. Je ogen zijn minstens zo belangrijk. Een goede staredown kan de wedstrijd maken of breken voor de moderne gladiatoren. De beste kickbokser van de wereld, Rico Verhoeven uit Halsteren zou de techniek als geen ander moeten beheersen.

Maar Omroep Brabant-presentator Arjo Kraak wint het toch van deze topper. Diep in de ogen kijken is misschien wel het moeilijkste wat er is. Want zie de lach maar eens in te houden. De eerste die lacht of de eerste die wegkijkt, is de verliezer.



Deze ronde is voor Arjo. Maar of hij het er ook zo vanaf brengt als de handschoenen aangaan, is natuurlijk nog maar de vraag. In de 'vechtring' die Arjo bestiert, namelijk de bank van het praatprogramma KRAAK, interviewt hij op zondag 1 januari de grootheid van de kickbokssport.



Kijken dus, nieuwsjaarsdag om 12.00 uur.