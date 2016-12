Brandende auto gaat vanzelf rijden en neemt andere auto mee in vuurzee

UDEN - Een auto die in brand vliegt en een andere auto meeneemt in een vuurzee. Het is een opmerkelijk verhaal, maar zoiets moet woensdagnacht gebeurd zijn op de Muntmeester in Uden. Door de brand trokken flinke rookwolken door de wijk. Veel buurtbewoners stonden op straat toe te kijken.

Toegesnelde brandweerlieden hadden de vuurzee snel onder controle, maar konden niet voorkomen dat de twee auto’s in vlammen opgingen.



De oorzaak van de brand was woensdagnacht nog niet duidelijk, maar inmiddels gaat de politie uit van brandstichting.



Nieuwsgierige kijkers

Waarschijnlijk was het vuur zo hevig dat de auto vanzelf begon te rijden en tegen een geparkeerde auto botste. Vervolgens vloog ook die auto in brand.



Agenten sloten de Muntmeester in beide richtingen af en hielden nieuwsgierige kijkers op een afstand. Niemand raakte gewond.