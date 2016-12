Yvon Jaspers weg als presentatrice 'Hello Goodbye': te druk met 'Boer zoekt vrouw'

BOXTEL - Yvon Jaspers uit Boxtel stopt na één seizoen al met het presenteren van het tv-programma 'Hello Goodbye'. Ze kan de opnames niet combineren met die van 'Boer zoekt vrouw internationaal'. Dat laat een woordvoerder van KRO-NCRV weten aan RTL Boulevard.

Jaspers presenteerde 'Hello Goodbye' het afgelopen seizoen samen met Eindhovenaar Joris Linssen. Linssen maakte 'Hello Goodbye' groot, maar na honderd draaidagen droeg hij het stokje over aan Klaas Drupsteen. Nadat die door de omroep aan de kant gezet keerde Linssen terug, als koppel met Jaspers.



Andere manier van interviewen

Volgens RTL Boulevard werd er op sociale media geklaagd over de rol van Jaspers, die achter de douane gericht allerlei reizigers opwachtte. Dit was volgens Boulevard niet in lijn met het originele format van 'Hello Goodbye'. Bovendien was de manier van interviewen van de Boxtelse anders dan ze gewend waren van bijvoorbeeld Linssen of Drupsteen.



Of Linssen nu solo verdergaat met 'Hello Goodbye' of hij een nieuwe co-host krijgt, is niet bekend.