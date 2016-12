Keiharde knal door explosief Honthorststraat treft ook veel buren

EINDHOVEN - Door het raam van zijn woonkamer kijkt de man recht in de tuin van de overburen. Hij ziet de agent voor de zoveelste keer vooroverbukken. In de Honthorstraat wordt gezocht met het blote oog, met een zaklamp, met de speurhond, met camera's.

Er wordt gezocht naar resten van de explosie. Er wordt gezocht naar iets. Want er was die ene keiharde knal bij de overburen.



De man zit gevangen in zijn eigen straat, tussen het rood-witte lint. Hij blaast eens in zijn handen. De rillingen lopen over zijn rug. Van de schrik, van het slaaptekort of gewoon van de kou? Hij moet even opwarmen.



Harde knal, was het vier uur?

Hij heeft net samen met de buurman buiten gestaan, voor de zoveelste keer. Even gesproken over die ene keiharde knal bij de overburen, midden in de nacht. Hoe laat was het eigenlijk? Een uur of vier?



De buurman wees naar de motorkap van de auto van de man. Daar lag iets op. Ze keken eens goed, en daarna nog beter. Bijna raakten hun neuzen de aangevroren mist op de lak.



Alles wordt onderzocht

Ze hadden de agent niet zien aankomen. Kijken mag, aan komen niet. Alles is onderwerp van onderzoek. Van anderen buren zijn de autoruiten zelfs gesneuveld. En dat allemaal door die ene keiharde klap bij de overburen.



De ruit van hun voordeur ligt eruit, ook die van de woonkamer. De vensterbank is flink beschadigd. Er zit ook een barst in de gevel. Met rood-wit lint verdelen agenten de voortuin en de stoep in een soort raster. Dat wordt minutieus onderzoek. Dat gaat nog wel even duren.



Door het raam van zijn woonkamer kijkt de man recht in de tuin van de overburen, en doodt de tijd.